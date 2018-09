Bucchioni: “Chiesa è disposto a restare, ma la Fiorentina deve dargli 3 milioni”

Così Enzo Bucchioni nel suo intervento odierno ai microfoni di Radio Blu:

Chiesa a Firenze è di casa e non ha mai pensato di andare via, babbo Enrico sa altrettanto bene che deve ancora crescere prima di diventare un campione. La Fiorentina è il posto migliore per lui e l’idea è quella di rimanere almeno un paio di anni, a patto che sia ulteriormente adeguato il contratto. Un giocatore del suo calibro non può guadagnare meno di 3 milioni a stagione (ora guadagna la metà, ndr) e merita di avere intorno una squadra competitiva. Se non salirà il monte ingaggi sarà sempre più difficile lottare con le formazioni più importanti del campionato.