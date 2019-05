Brovarone: “La società verrà ceduta, Corvino a Lecce è una voce che gira da mesi”

Bernardo Brovarone, noto opinionista, ha parlato del momento della Fiorentina al Pentasport:

“Con Corvino ci siamo dati appuntamento in questa settimana, quindi vedremo. Le mie convinzioni portano ad una nuova società ed una nuova situazione organizzativa. Corvino a Lecce è una voce che nell’ambiente circola da diversi mesi, torna a casa, in una società seria. Il futuro della Fiorentina rischia di essere particolarmente interessante. Ieri sera, nella gara di Milano, mi ha impressionato Traorè. Futuro di Montella? Montella ha due anni di contratto, ed è giusto dargli colpe e responsabilità degli ultimi due mesi. Io credo che sia un allenatore molto valido, che potrebbe dare continuità ai suoi risultati in una squadra di primo livello, anche se nelle ultime settimane non è riuscito ad imporsi. Proprietà? Io credo che il passaggio ci sarà, non so in che tempistiche, ma succederà, ma porterà una nuova ventata di ottimismo.