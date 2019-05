Brovarone: “Diego rancoroso verso l’amministrazione. Stadio alla base della lettera”

Ospite negli studi di Radio Bruno Toscana, Bernardo Brovarone ha commentato la dura lettera di Diego Della Valle e non solo:

Secondo me Diego ha sempre avuto nei nostri confronti un forte rancore e non parlo solo di tifosi, ma soprattutto di amministrazione e tessuto cittadino. La base di quella lettera è indirizzata al discorso stadio. E’ una situazione catastrofica perché la Fiorentina non vince una partita in casa da dicembre.

30 milioni per Veretout? Me li piglio tutti, lo vedo bene a Napoli, ha dimostrato di avere dei limiti anche caratteriali.

Penso che Montella, per il centrocampo, andrà sulle certezze, su giocatori di trent’anni.

Chiesa? Secondo me il punto interrogativo è il ruolo. Prima o poi va trovato. Da ala non è freddo a servire l’attaccante. Non può ridere sempre in faccia al difensore o lamentarsi con l’arbitro. SI sta creando un meccanismo che lo sta innervosendo. Se fossi il suo agente, gli direi di smussare gli angoli. A me piace tantissimo Mandragora dell’Udinese. Se la Juve vuole Chiesa, io fossi la Fiorentina chiederei come contropartita Mandragora sul quale la Juventus ha il diritto di recompra. E’ un giocatore che è maturato ma ha ancora tanti margini di miglioramento. E’ un centrocampista solido che ha già la personalità di un calciatore esperto. Prenderei lui vendendo Chiesa alla Juve per 70 milioni + Mandragora.