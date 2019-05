Brovarone: “Siamo a picco, un tracollo totale”

Il commento a fine gara di Bernardo Brovarone a Radio Bruno

Un bagno di sangue totale, leggere i numeri da quando è arrivato Montella penso sia da record. Siamo a picco completo, ma nonostante quello che è accaduto oggi ci ritroviamo con un doppio risultato a favore nella gara di Firenze e di Milano. Non faccio calcoli più di tanto, dovremmo giocarcela contro la squadra peggiore di tutte. Sono sorpreso in parte della prestazione della squadra ma oggi abbiamo decretato il fallimento totale di Simeone. E’ impossibile giocare senza centravanti come fa la Fiorentina e adesso vengono a galla le responsabilità delle persone che hanno costruito questo tracollo. Tornando a quello detto da Diego Della Valle credo che questa volta potrebbe comunicare anche la cessione della società. Non vedo come possano avere ancora il desiderio di ripartire con la Fiorentina. Da come l’ho visto Montella potrebbe davvero decidere di rompere l’accordo e lasciare la panchina per il prossimo anno. Adesso seguiamo la gara di Napoli questa sera perché se l’Inter dovesse vincere avrebbe la Champions in tasca e domenica l’Empoli avrebbe partita facile.