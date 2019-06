Biraghi, lasciato il ritiro azzurro: si sottoporrà ad ulteriori visite

Out in extremis contro la Grecia per una distorsione al ginocchio, Cristiano Biraghi appena atterrato ha salutato il gruppo azzurro con cui è rientrato da Atene, dove la Nazionale di Roberto Mancini si è imposta per 3-0 sulla Grecia in un match valido per le qualificazioni agli Europei del 2020. A breve il terzino della Fiorentina si sottoporrà a esami clinici e farà subito dopo rientro presso il club viola per le cure del

caso. Intanto, per la sfida alla Bosnia di martedì sera all’Allianz Stadium di Torino, sono stati emessi al momento 23.500 biglietti.

La capienza dello stadio è stata ridotta per l’occasione a 33.000 posti. Oltre al settore ospiti, tutta la nord 1° anello è stata destinata ai tifosi bosniaci. Resteranno chiusi la tribuna nord 2° anello e i settori 213, 214 e 111 della est laterale nord.