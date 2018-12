Biraghi: “Contestazione? Domande per creare polemica. Contento per Mirallas”

Le parole di Cristiano Biraghi nel post Sassuolo-Fiorentina acciuffata dai viola sul 3-3 e seguita da contestazioni dei tifosi viola che avrebbero respinto i giocatori sotto la curva al fischio finale:

Abbiamo fatto fatica poi abbiamo tirato fuori il carattere dopo che abbiamo preso tre schiaffi, adesso dobbiamo tornare a vincere al più presto per sbloccarci mentalmente. Contestazione? Fa parte del calcio, la Fiorentina ambisce a vittorie e grandi risultati, ma purtroppo ci sono momenti in cui non riesci a vincere, ci aspettiamo qualcosa di più anche da noi stessi. Respinti dal pubblico a fine partita? No, queste sono domande per creare polemiche, erano arrabbiati per la mancata vittoria ma succede, dobbiamo pensare alla partita di domenica prossima. Oggi è stata la prima partita senza tenere il pallino del gioco, nel secondo tempo ci siamo disuniti e bloccati mentalmente fino alla reazione. Mirallas? Contenti per lui, porta esperienza e lavora bene durante la settimana.