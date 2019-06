Bigica: “Siamo pronti per il Torino. Vogliamo rendere la stagione indimenticabile”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Violachannel.tv alla vigilia della gara dei quarti di finale del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Torino. La gara prenderà il via alle 18:30 allo stadio Ricci di Sassuolo:

“Il destino ti riserva delle cose che a volte ti lasciano perplesso. Siamo nello stesso albergo, lo stesso campo, lo stesso avversario, l’ennesima sfida. Siamo arrivati dopo un campionato avvincete e una stagione che ci ha visto portare a casa un trofeo e quindi abbiamo raggiunto una consapevolezza dei nostri mezzi che può permetterci di sognare qualcosa di importante e che renderebbe la stagione indimenticabile. La squadra sta bene con tutti gli effettivi a disposizione. Guardandoli negli occhi ho visto che hanno compreso la difficoltà e l’importanza della gara di domani. Facciamo la rifinitura preparandoci alla gara di domani.

Differenze con gli scontri precedenti? Direi che sono sostanziali perchè quest’anno la Fiorentina è stata vittoriosa per quattro volte su cinque contro il Torino. E’ una squadra che ha la possibilità di usufruire del pareggio e quindi è la favorita. Noi dovremo fare una partita intelligente sapendo che abbiamo solo un risultato favorevole per accedere alle semi-finali. Siamo pronti e penso che sarà una bella partita con giocatori che un giorno potranno far parte del calcio che conta. Ancora una volta siamo alle fasi finali della nostra competizione e di questo dobbiamo esserne orgogliosi”.