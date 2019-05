Berti: “Senza la finale si è rotto qualcosa in Fiorentina. Chiesa? Con una grande offerta andrà via”

L’ex viola e fiorentino Gianluca Berti, oggi direttore sportivo alla Carrarese, è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana per commentare il presente e il finale di stagione della Fiorentina:

“Dopo la mancata disputa della finale di Coppa Italia penso si sia rotto qualcosa. Avendo finito gli obiettivi, c’è stato sicuramente meno voglia e forza. Adesso è un momento difficile da cui si deve trarre il massimo da queste due ultime partite. La grande forza della Fiorentina è sempre stata nelle difficoltà, nel ricompattarsi con l’ambiente. Mi dispiace perchè da tifoso viola sarebbe bello vedere una sinergia unica tra proprietà e tifoseria.

Penso che la cosa che sia mancata di più sia la mancanza di risultati. La Fiorentina di quest’anno è una squadra giovane e inesperta. Se la squadra fosse arrivata in finale di Coppa Italia saremo a parlare di un’altra squadra. Credo che in questo momento serva dare tempo al tempo.

Chiesa? Penso che se arriva una grande offerta, allora il giocatore potrebbe andare via. Non so quale valutazione sia quella più giusta. Sicuramente saranno tanti soldi che serviranno sicuramente a rifondare e rinforzare questa Fiorentina”.