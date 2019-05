Berti: “Fiorentina? Sono crollate le motivazioni”

Gianluca Berti, ex giocatore di Genoa e Fiorentina tra le altre, e ora ds della Carrarese ha parlato del momento della squadra viola:

“Le mie vecchie squadre si trovano in una situazione surreale e personalmente mi dispiace vederle invischiate in tutto questo. Il Genoa mi ha lanciato nel grande calcio, Empoli la reputo casa mia e Firenze è la mia città: personalmente non mi resta che attendere il verdetto del campo. Per quanto riguarda i viola penso che l’addio di Pioli e il successivo fallimento in Coppa Italia hanno fatto crollare le motivazioni e tutto questo si è trasformato in un boomerang. Domenica, senza dubbio, il Franchi e i suoi tifosi saranno fondamentali per la formazione di Montella”.