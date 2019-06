Batistuta risponde: “Pronto a dire sì alla Fiorentina, mi piace il nuovo progetto”

Rocco Commisso vuole riportare nella Fiorentina Batistuta come dirigente: sono le indiscrezioni che circolano in queste ore e il campione argentino, intercettato da Lady Radio, sembra apprezzare. “Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice”, ha detto Gabriel Omar Batistuta. “Sapete quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola. In questi giorni ho visto un entusiasmo straordinario per l’arrivo del presidente Rocco Commisso. Credo che stia per iniziare una bellissima avventura per la nuova società viola”.

E LA CONFERMA DI MONTELLA NON E’ ANCORA CERTA