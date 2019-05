Basile: “Con un punto in più, la trattativa con Commisso poteva già essere conclusa”

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

Ora sono tutti concentrati sulla partita di domani della Fiorentina, ma è tutto confermato. Da New York, se non fosse stata una situazione più che solida, sarebbero arrivate tante smentite. Dalla prossima settimana si giocherà a carte scoperte, questa è la volontà degli americani. Manca la firma, ed è una cosa importante, ma da lunedì ci sarà una forte accellerata. Io credo che ci vorrà tempo, ma mi aspetto un mercato solido, di cambiamento totale. Con un punto in più, tutta la trattativa poteva essere ufficiale da diverse settimane. Commisso è molto ambizioso, ma come tutti gli industriali non vuole buttare soldi. Vuole arrivare a Firenze per crescere e portare i viola nelle Coppe europee. Commisso sa quanto il brand Firenze sia forte in America, e vuole puntare forte sulla Fiorentina e Firenze, che con New York può essere un grande connubio. In America il tifoso è sacro, e nei Cosmos lo sta facendo vedere, aiutando i sostenitori e supportandoli al massimo. Paragone con Pallotta? Sono personalità diverse, Pallotta non ha mai amato il calcio, è meno umile di Commisso. Sono personalità molto diverse, Commisso negli Stati Uniti è tenuto in grande considerazione. Lui non vuole fare l’errore di Pallotta, vuole mettere dirigenti forti a Firenze.