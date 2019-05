Basile: “Commisso imprenditore solido. Venerdì giornata fondamentale per il CdA”

Il giornalista Massimo Basile, grande conoscitore della figura e della storia di Rocco Commisso, è intervenuto da New York al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Commisso dal punto di vista finanziario è un imprenditore non solido, ma solidissimo. A Wall Street viene considerato una sorta di genio, visto che vede la possibilità di fare business in situazioni che da molti vengono invece sottovalutate. Venerdì con il cda sarà un giorno fondamentale. Il fatto che la Fiorentina stia vendendo calciatori e abbia sospeso l’operazione-Traoré fa riflettere. Chiesa? Per lui il discorso è diverso: sono convinto che Commisso, in caso di arrivo, lo voglia in squadra.