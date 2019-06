Banchelli su Commisso: “Molti lo paragonano al primo Vittorio, aspettiamo. Chiesa…”

L’ex centravanti viola, Giacomo Pomodorino Banchelli, storico vice-Batistuta in due-tre stagioni, ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento attuale in casa gigliata:

Commisso sembra una persona sicuramente positiva, trasparente, con tanto entusiasmo. Alcuni, sento, lo paragonano al primo Vittorio Cecchi Gori, che ha portato a Firenze calciatori importantissimi, trattenendoli per diverse stagioni. Se penso che ho giocato con gente come Batistuta, Rui Costa, Toldo, Laudrup… Tanto dipenderà da come finirà la vicenda legata al futuro di Federico Chiesa: un conto è tenerlo, un conto è iniziare con questa cessione. L’importante è essere chiari con la piazza, programmare bene, sarebbe bello che Commisso portasse in società qualche ex giocatore importante, soprattutto per insegnare a chi arriva in squadra cosa voglia dire scendere in campo con la maglia viola. Mi è dispiaciuto molto per Stefano (Pioli, ndr) e per come è finita la sua storia con la Fiorentina.