Le parole dell’ex attaccante viola Babacar, in gol oggi, dopo il rocambolesco 3 a 3:

Per me era una partita speciale contro la mia squadra del cuore. Noi dobbiamo fare il nostro mestiere e giocare a calcio, mi dispiace che la Fiorentina sia in un momento difficile ma saprà riprendersi. Sul gol? Non ho chiesto scusa, mi è venuto spontaneo. Per me era meglio andare a giocare per trovare continuità, quando sono arrivato a Sassuolo ero fuori forma e non riuscivo a dare il massimo mentre ora stiamo facendo un ottimo lavoro. Oggi abbiamo dominato 80 minuti e poi la Fiorentina ci ha messo sotto. Ci servono più esperienza e carattere per portare via i punti. Ho parlato con i miei ex compagni e ho detto loro di restare su e auguro loro di fare un bel campionato.