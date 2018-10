B. Ferrara scrive: “Mistero Thereau: l’attacco non va ma lui è sparito”

Un estratto dell’articolo di Benedetto Ferrara per Repubblica, l’edizione integrale all’interno del quotidiano in edicola:

Ma dove è finito Cyril? Domanda lecita, risposta immediata: Cyril è lì, si allena, sta bene, ha capito che per lui rivedere il campo sarà più o meno come vedere lo stadio nuovo. Strana la vita di Thereau, quello che un anno fa veniva esaltato come la chioccia goleador, giusto perchè era partito fortissimo. Pochi, benedetti e subito: questa la sua storia alla Fiorentina. Cinque le reti, più o meno tutte tra l’estate e l’autunno. Poi tanta infermeria e qualche raro cameo come un vecchio attore chiamato all’ultimo momento a dare lustro a un film mediamente noioso. Era stato Pioli, detto anche il correttore di mercato, a volere questo francese senza tempo. D’altra parte un allenatore sa di cosa ha bisogno. (…) E per Thereau dalle mille battaglie è stato come vincere alla lotteria. Lui che aveva girato campi e campetti arrivando al top a Udine, si è trovato alla Fiorentina con un prolungamento di tre anni che non si era mai sognato in vita sua. Ma d’altra parte era la Fiorentina che aveva bisogno di lui, e il suo agente probabilmente sta ancora brindando. Altri due anni a 700 milioni netti a stagione per un giocatore di 35 anni sono una pacchia, anche se un atleta non ama certo passare il tempo in panchina.