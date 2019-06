Ass. Sport Firenze: “Cessione Fiorentina è una soddisfazione. Il nuovo stadio…”

Il nuovo assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione commenta il cambio di proprietà della Fiorentina: “Attendiamo l’ufficialità, ma il passaggio di consegne è una bella soddisfazione. Ci auguriamo un campionato migliore per la squadra e per la città. Spero che la nuova società faccia sognare Firenze e che sia pronta per fare il bene dello sport cittadino” ha detto stamattina a Radio Sportiva. “La vicenda stadio è molto importante, il comune è sempre pronto a dialogare e collaborare, non solo per lo stadio ma per tutta la parte nord-ovest della città. I Della Valle avevano certi obiettivi, vediamo quali saranno quelli della nuova proprietà” ha detto Guccione. E NARDELLA MANDA UN MESSAGGIO A COMMISSO