Antonini: “Se la Fiorentina facesse il 100% sarebbe in un’altra posizione di classifica”

Luca Antonini, ex giocatore del Siena, con D’Aversa e Chiesa, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

“Fiorentina? Sinceramente non mi aspettavo questo calo, anzi mi aspettavo una inversione di rotta. Non so a cosa sia dovuto questo affossamento. D’Aversa? Persona spettacolare, già a Siena si vedeva che aveva la mentalità da allenatore. Nessuno si sarebbe aspettato il girone d’andata che ha fatto, è ben sopra le aspettative. Faggiano? Ha fatto un gran lavoro, è molto capace. Aveva fatto molto bene anche a Trapani, conosce i giocatori. Sta dimostrando di saper costruire squadre importanti, anche a Parma ha dimostrato di saper fare un gran lavoro. Ha voglia di emergere, gira continuamente in tutta europa alla ricerca di giocatori, ed è la cosa necessaria. Non basta vedere i giocatori nei video, vanno visti dal vivo. Problemi nella Fiorentina? L’età conta tanto sicuramente. Il cambio dell’ allenatore, visto il grande rapporto che avevano con Pioli, credo abbia fatto inceppare qualcosa nella testa dei giocatori. La Fiorentina ha vari giocatori di prospettiva, ma non riescono a vincere. Non credo che questi ragazzi abbiano la personalità per giocare contro l’allenatore, sopratutto alla loro età. Se questa squadra esprimesse il 100% del suo valore, sarebbe in una posizione ben diversa di classifica. Prossima estate viola? Si deve capire cosa farà Corvino, sicuramente Montella vorrà una certo tipo di squadra. Sarà un mercato importante”.