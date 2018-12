Antognoni: “La mia famiglia è per il Milan, ma il mio cuore…”

Il Club Manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato un’intervista ad About Umbria Magazine:

Il mio legame con l’Umbria è sicuramente forte, porto sempre con me il ricordo piacevole della regione in cui sono nato e ho passato la mia infanzia. Ora non avendo più i genitori che vivono lì, la frequento di meno, anche se ho ancora parenti a Perugia. Il mio tifo da bambino per il Milan? È rimasto il ricordo e la simpatia rossonera di quando ero bambino, più che altro per il fatto che tutta la mia famiglia tifava per il Milan. Poi però nel mio cuore ha nettamente prevalso il colore viola