Di seguito il commento del club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni a Sky nel postpartita della gara di Parma: “Questa situazione si migliora soltanto giocando e segnando, cosa che non ci viene ultimamente. Se continuiamo a giocare così credo che domenica anche con l’aiuto del pubblico vinceremo. La proprietà non può fare gol, comunque ho visto una squadra determinata oggi. L’arbitraggio di oggi non mi è piaciuto. Questa gara andava arbitrata da uno più esperto. Sicuramente sono stati commessi degli errori da tutti quanti però ci saranno i giusti provvedimenti da domenica in poi. Riusciremo a costruire una squadra più competitiva”.