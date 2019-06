Anni di divisioni spazzati via in un pomeriggio: Commisso riporta l’entusiasmo a Firenze

Emozioni a non finire, adrenalina, palpitazioni. E ancora: sorrisi, abbracci, selfie, pacche sulle spalle. Una giornata come quella di ieri, i tifosi della Fiorentina non la vivevano da tempo. Troppo tempo. Anni di monotonia, divisioni e aspre contestazioni sono stati spazzati via in un attimo dal ciclone Rocco Commisso, la nuova star di Firenze. Gli ci sono volute poche ore per capire quanto la città sia innamorata della Fiorentina e quanta voglia abbia di uscire dal torpore.

È iniziata una nuova era, tutta da scoprire. I punti di domanda sono tanti: che ne sarà di Chiesa? Montella sarà confermato o no? Da chi sarà composto il nuovo organigramma? Nuovo stadio o ristrutturazione dell’Artemio Franchi? Le risposte non tarderanno ad arrivare. Per il momento, però, lasciamo da parte la razionalità, godiamoci questo momento di passione e sana pazzia.

Rocco, chiamatelo così, ha riportato l’entusiasmo a Firenze, “ingrediente” che mancava da troppo intorno alla Fiorentina. I tifosi, e non poteva essere altrimenti, sono al settimo cielo, hanno fiducia in lui e una gran voglia di vedere cosa farà. Le aspettative sono tante. La piazza non chiede la luna, ma vivere nei “quartieri” medio alti della classifica certamente sì. “Forza Rocco”, “Il mio presidente”, “Torneremo grandi” sono solo alcuni dei commenti che circolano da ieri sul web e nella trasmissioni televisive e radiofoniche. L’euforia è alle stelle, tanto che sui cancelli del Franchi è già stato appeso uno striscione con scritto: “Commossi per Commisso”.

Welcome back in Italy, Rocco.