Ancora Pezzella: “Simeone? E’ forte, non si arrende mai. Io e Vitor Hugo…”

C’è un forte legame tra German Pezzella e Giovanni Simeone: entrambi argentini, compagni di squadra prima al River Plate e adesso alla Fiorentina e nell’Albiceleste. Il capitano viola lo descrive così nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport (LEGGI LA PRIMA PARTE):

Poteva sedersi sugli allori per essere il figlio del Cholo, ma non lo ha mai fatto. Ha lottato con tutto se stesso per conquistare quello che ha adesso, e ora non si accontenta, non molla mai. E’ un vero guerriero.