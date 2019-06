Ancora Commisso: “Gattuso? Dobbiamo prima parlare con Montella. Io sono qui e lui in India”

Dopo la giornata campale che lo ha visto assoluto protagonista con la conferenza stampa e la presentazione allo stadio Rocco Commisso ha parlato nuovamente a Sky Sport:

Questa accoglienza mi ha sorpreso, è qualcosa di indescrivibile. Saluto i miei compaesani italiani, americani e del Canada, mi sono anche commosso. Ringrazio la famiglia Della Valle e spero che l’anno prossimo riusciremo a fare meglio di quest’anno, per adesso non voglio fare altre promesse. Gattuso allenatore? Prima dobbiamo parlare con Montella, lui è in India e io a Firenze. Non so quando rientrerà ma parlerò con lui. Chiesa? Ha un contratto lungo e per ora resta con noi. Lui è proprietà di Firenze, per almeno un anno è il minimo che resti con noi.