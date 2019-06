Amoruso su Corvino: “Mai preso giocatori in alcuni ruoli, ha peccato di presunzione”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del momento viola a Radio Bruno e dell’addio di Pantaleo Corvino: “Tutto secondo i piani. Joe Barone ha tastato l’opinione pubblica, si è informato con chi può dare consigli calcistici al di fuori di Firenze e la nuova Fioretina ha deciso come giusto che fosse di ricominciare con una nuova gestione tecnica. Voto al Corvino bis? Un 6 di stima, perché ha portato due-tre giocatori interessanti, ma la lista di quelli meno bravi è lunga. Di soldi a disposizione ce n’erano tanti, ma più che la qualità dei singoli sono mancati giocatori in determinati ruoli e non so se sono stati errori oppure presunzione”.