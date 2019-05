Amoruso: “DDV dica che, in caso di retrocessione, è disposto a tenere tutti i giocatori”

L’ex viola Lorenzo Amoruso al Pentasport di Radio Bruno:

Vedo una squadra che ha un po’ mollato, adesso però contano solo i giocatori. Proteste? Lasciamole da parte con le polemiche, prima pensiamo a salvarci. Fossi l’allenatore parlerei poco con la squadra, non c’è molto da dire. Pioli? Allenatore normale con tanti difetti: non lo dico per parlarne male ma perché è così. Gli allenatori bravi sono quelli che riescono a plasmare la squadra. Della Valle? Deve dire pubblicamente che è disposto a tenere tutti i giocatori in caso di retrocessione.