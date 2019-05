Amici da una vita, inseparabili in panchina: col Genoa tocca a Daniele Russo, l’alter ego di Montella

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul personaggio Daniele Russo, vice di Vincenzo Montella fin dal 2011 quando iniziò ad essere suo collaboratore nei Giovanissimi della Roma. Russo è stato anche collaboratore di Spalletti nella prima esperienza a Roma. Con Montella hanno un’amicizia fraterna fin dagli anni ’90, quando l’Aeroplanino giocava a Empoli assieme ad Alessandro Di Curzio, vicino di casa di Russo). Dal punto di vista caratteriale sono molto diversi: Vincenzo più riservato, Daniele il contrario. Il suo ruolo infatti è anche quello di studiare gli umori di tutti i giocatori della rosa per entrare in confidenza con loro. Infine una curiosità: a luglio conseguirà il master di Uefa Pro. RUSSO HA GIA’ GUIDATO LA FIORENTINA IN PASSATO