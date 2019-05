Ambrosini consiglia De Rossi: “Firenze una grande esperienza, altrimenti l’estero”

Nella sua chiacchierata con i colleghi di Calciomercato.com, Massimo Ambrosini ha affrontato – fra i tanti temi – anche quello relativo alla possibile prossima destinazione di Daniele De Rossi che sta per lasciare la Roma. Con un consiglio particolare:

Per me Firenze è stata una grande esperienza, per la quale ho preso un rischio che poi è stato ripagato. Ero intenzionato a restare, ma non ci sono state le condizioni: peccato perché stato un anno magnifico. Penso che vadano valutate bene tutte le alternative e considerare anche quelle valide all’estero per confrontarsi con un altro tipo di calcio. È un’esperienza di vita significativa.