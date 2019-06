Ambrosini: “Chiesa in una situazione delicata se volesse esporsi”

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e della Fiorentina, ha parlato di Federico Chiesa a Radio Rai:

Chiesa? È complicata la scelta, il ragazzo potrebbe essere in una situazione delicata se volesse esporsi. Potrebbero far risultare lui quello che ha intenzione di lasciare la squadra. Credo che un ragazzo della sua età abbia intenzioni di primissimo livello. Un giocatore di quel livello è normale che sia ambito dalle migliori in Italia ed Europa. Il destino è quello, bisognerà capire come sceglierà il momento. È destinato a palcoscenici di primissimo livello