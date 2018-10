Allegri e il caso Bernardeschi: “Non volevo offendere la Fiorentina, vi spiego. Sono toscano anche io…”

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, Massimiliano Allegri è tornato a parlare del caso Bernardeschi che l’ha visto protagonista (CLICCA QUI)

Bernardeschi? Domani può giocare, nonostante i miei rimproveri (sorride ndr). Qualcuno della Fiorentina se l’è presa. Io non volevo offendere e sminuire, la viola quest’anno è forte e gioca bene. Ho detto solo una cosa: quando sei alla Juventus il peso specifico di ogni palla che giochi è diverso rispetto a tutte le altre squadre. Un pallone alla Juve cambia, la scelta che fai ti può far vincere o perdere partite, campionati e trofei. È semplice il mio discorso, non ho offeso nessuno. Son toscano, Firenze è bellissima e lì ho tanti amici. Non ho detto solo a Federico questa cosa ma a molti altri giocatori. Quando giochi per vincere a tutti i costi è differente.