Agroppi: “Torino e Fiorentina non possono competere con le grandi potenze economiche”

Intervenuto a tuttomercatoweb.com, il doppio ex di Fiorentina e Torino, Aldo Agroppi, ha parlato così della sfida di sabato sera tra la squadra viola e quella granata:

Devono pensare entrambe di poter arrivare in zona Europa. Se la Fiorentina migliora le sue prestazioni fuori casa può far vedere le sue qualità. Il Toro invece ha buttato via già tanti punti, come a Bologna. La realtà è questa, bisogna essere onesti: sono due squadre che stanno andando secondo le aspettative. Forse il Torino un po’ meno. La verità è che non possono competere con le grandi potenze economiche.