Agroppi: “Fiorentina azienda allo sbando. Tranne Chiesa squadra modesta”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex allenatore Aldo Agroppi ha parlato del presente e del futuro viola: “I Della Valle non hanno quasi mai avuto un buon rapporto con la Fiorentina e la città. Non ci sono grandi giocatori in questa squadra, è una Fiorentina modesta ad eccezione di Chiesa. La Fiorentina non vincerà mai niente: per lo Scudetto servono milioni e milioni, i Della Valle non sono disposti a spendere certe cifre. Nel calcio, prima di tutto, occorre una società presente tutti i giorni: occorre Diego, è lui il capo. La Fiorentina di oggi è un’azienda allo sbando. I tifosi devono avere pazienza, aspettare che il campionato finisca e poi contestare”.

Chiesa? “E’ l’unico giocatore di livello della Fiorentina. Ha un grande talento e una famiglia sana alle spalle, è destinato ad una grande carriera. Montella? Non capisco perché sia tornato. A Firenze ha fatto bene, ma è il passato. Adesso cosa succederà alla sua panchina?”