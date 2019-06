Ag. Veretout e Mario Rui a Casa Milan: novità sul futuro del francese?

Mario Rui e Jordan Veretout, sono loro l’oggetto della discussione che avverrà oggi pomeriggio tra Giuffredi (il loro agente) e Boban negli studi di Casa Milan. Dopo Krunic, caccia a un altro rinforzo a centrocampo. Sensi rimane nel mirino, ma come riporta La Gazzetta dello Sport nell’incontro verrà sondata la pista legata al centrocampista della Fiorentina, con la valigia in mano e corteggiato anche da Napoli e Roma. Veretout supera il ‘limite under 25’ dei rossoneri, ma Maldini e Boban sono convinti sia il profilo giusto.