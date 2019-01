Ag. Diakhate: “Mancato accordo sul prolungamento di contratto. C’è rammarico”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l’agente di Abdou Diakhate, Gabriele Savino, ha parlato così del suo assistito, in procinto di lasciare la Fiorentina:

C’è un po’ di rammarico, c’era la voglia di dimostrare che poteva far parte della prima squadra, non è stato così e andiamo avanti. La Fiorentina si è sempre comportata bene, ma non gli è mai stata data la possibilità di mettersi in mostra.

Avevamo anche parlato di un prolungamento del contratto per cinque anni, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ha avuto la sfortuna di farsi male, adesso si sta riprendendo. Stiamo cercando un’alternativa alla Fiorentina. Non è stato trovato un incastro nel calcio dei grandi e per questo è rimasto sempre nella Primavera. Due anni in Primavera bastano, dopo quattro anni è difficile trovare altre motivazioni. E’ un ragazzo interessante con delle prospettive. Sono state fatte delle scelte che vanno accettate, anche se a volte non si è d’accordo. La priorità è trovare una sistemazione per questi ultimi sei mesi di stagione. L’infortunio è stato penalizzante. Pensavamo che le cose andassero diversamente.