Adani sulla Fiorentina: “Piazza contraddittoria, anche Cecchi Gori odiato nonostante i sacrifici”

Daniele Adani, non solo volto di Sky Sport ma anche ex viola, a Radio Deejay ha parlato anche di Fiorentina e dei suoi trascorsi in maglia gigliata:

Quella fiorentina è una piazza contraddittoria, fra Guelfi e Ghibellini, lotte fra quartireri, calcio in costume. Io ho avuto la fortuna di avere un grande Presidente come Cecchi Gori, ma odiavano anche lui come i Della Valle. Ho vinto lì l’ultima Coppa Italia nel 2001 e in quella squadra c’erano tanti sacrifici del patron, che rifiutava grandi offerte per mantenere i suoi pupilli: capitan Rui Costa, Toldo, Enrico Chiesa. E vincemmo col Parma, fu una grande affermazione.