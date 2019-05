AD Parma: “Prezzi simbolici per riempire il Tardini: contro la Fiorentina tutti allo stadio”

All’interno della tradizionale cena sociale del Parma Club Collecchio è intervenuto l’Amministratore Delegato del Parma Luca Carra. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta di Parma:

Per centrare la salvezza dipende tutto da noi: serve un ultimo sforzo. Domenica vogliamo un Tardini gremito, che possa trascinarci verso il traguardo prefissato ad inizio stagione. Per la gara contro la Fiorentina, abbiamo quindi deciso di mettere in vendita i biglietti ad un prezzo simbolico per tutti i settori. Il presupposto fondamentale per fare bene, in questi ultimi 180 minuti che ci attendono, è rappresentato dal sostegno: dobbiamo dare fiducia a questo tecnico ed a questi giocatori. D’altronde, la squadra ha fatto un girone d’andata strepitoso. Negli ultimi tempi, è vero, sono mancati i risultati. Ma contro il Milan, ad esempio, meritavamo di vincere. L’unico modo per superare questo momento complicato è crederci, così come abbiamo sempre fatto lungo la scalata che, dalla Serie D, ci ha riportati nel calcio che conta.