A New York esplode la Fiorentina-mania, anche Bastianich in maglia viola (FOTO)

Joe Bastianich, famosissimo in Italia per esser stato fino a quest’anno giudice della trasmissione Masterchef, nonché imprenditore di successo nel settore della ristorazione, si veste di viola. L’arrivo di Rocco Commisso come proprietario del club gigliato non deve aver lasciato indifferente la comunità italo-americana della Grande Mela, e così Bastianich ha indossato maglia e cappellino della Fiorentina, in un video su Instagram da New York insieme a Tommy, anche lui noto ristoratore fiorentino.