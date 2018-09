A. Della Valle: “Contestazione? Non so se ci sono margini per ricucire, io do sempre il massimo e ho la coscienza a posto”

Presente a San Severino Marche per l’inaugurazione della nuova scuola elementare, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha parlato a margine dell’evento ai media presenti tra cui Violanews.com:

C’è un pezzettino di Firenze qui. Fiorentina unica squadra a sostenere il progetto? Un peccato, si poteva rispondere in un altro modo. Abbiamo tanti simpatizzanti nelle Marche. Partita della Fiorentina nelle Marche? Vedremo, ci sono tanti problemi. Firenze intanto deve essere orgogliosa.

Abbiamo iniziato bene, vincere le prime due partite è stato importante per l’umore e per la città. Con coraggio dobbiamo continuare in questo percorso, il mister è il primo che ci credeva. E’ presto ancora, adesso abbiamo un ciclo impegnativo. L’importante è essere tutti uniti.

Ieri ho salutato i ragazzi perché poi devo partire per un viaggio di lavoro. Li ho visti motivati e sereni, questo gruppo ha grandissime qualità, i giocatori hanno fame di arrivare. Alzare l’asticella? Spesso sono frainteso. Il nostro obiettivo è rendere orgoglioso il popolo viola di questo gruppo. Proviamo sempre a raggiungere obiettivi importanti, la squadra ha qualità, facciamola crescere ancora un po’, aspettiamo a darci degli obiettivi.

Pjaca? Era un nostro obiettivo, ha minuti nelle gambe, non è al cento per cento, ma vediamo. Contestazione? Non so se ci sono margini per ricucire, sembra che sia tutto quietato, ma se perdi due partite, tutto viene rimesso in discussione. Non so dire se sono ottimista, me lo auguro. Remando dalla stessa parte si riesce a costruire qualcosa, io il massimo l’ho sempre dato. Se però quando le cose vanno bene, vengo ugualmente contestato, qualcuno si deve mettere una mano sulla coscienza, non certo io che do sempre il massimo.