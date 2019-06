Dodici le partite in campo questa sera per le qualificazioni ad Euro 2020. Tra le altre, spiccano la Spagna contro la Svezia e la Serbia del viola Nikola Milenkovic che deve vedersela con la Lituania. Domani sera in campo ci sarà l’Italia, che affronterà la Bosnia.

