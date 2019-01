Vlahovic resta viola: aiuterà la Primavera a provare a vincere un trofeo

Dusan Vlahovic resta alla Fiorentina, non andrà a giocare in prestito. Il giovane attaccante sta segnando molto con la Primavera (CLICCA) e lì rimarrà. Sì, come scrive Il Corriere dello Sport, l’obiettivo del club è di seguire la sua crescita da vicino. Non solo, con un giocatore come lui in rosa, la Primavera cercherà di provare a vincere un trofeo che manca da qualche tempo.

