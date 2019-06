Primavera, ecco la prima finalista scudetto: Atalanta-Torino si decide ai supplementari

Entra nel vivo il post-season del campionato di Primavera 1, dal quale la Fiorentina è stata eliminata a seguito del 2-2 con il Torino. Proprio i granata sono scesi in campo questa sera contro l’Atalanta, in una sfida terminata dopo i tempi supplementari: ad andare in finale sono i bergamaschi con un rocambolesco 4-3.

