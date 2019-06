Primavera, attenta: con il pareggio passa il Torino

Ancora il Torino sulla strada della Fiorentina Primavera (ma visti i risultati della stagione, in teoria è più il Toro a dover guardare con preoccupazione l’incrocio…) e stavolta in palio c’è l’accesso alle semifinali del campionato Primavera: la vincente affronterà l’Atalanta lunedì alle 20,45. Una sfida che sta diventando un classico, perché questa è la sesta volta che viola e granata si ritrovano di fronte nella stagione. Come scrive Il Corriere dello Sport, si gioca sui 90 minuti senza supplementari né rigori e in caso di parità va avanti chi tra le due contendenti ha avuto il miglior piazzamento in classifica durante la stagione regolare. Quindi, il Torino. Quindi, la Fiorentina non ha altro risultato che la vittoria se vuole andare avanti e infilarsi nella “final four” che assegnerà lo scudetto 2018/19.