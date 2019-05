Fiorentina, il futuro è baby: i viola in evidenza ai prossimi Europei

Fra i tanti temi toccati questa mattina dal Corriere Dello Sport c’è anche un interessante focus sui giovani viola, che saranno impegnati nei prossimi Europei Under 21 in programma fra Italia e San Marino. Il via è fissato per il 16 giugno e ci sarà subito uno scontro diretto: Sottil è già stato inserito in lista da Di Biagio, ma dopo gli impegni con la Nazionale maggiore arriverà anche Chiesa, mentre nella Polonia avversaria del girone eliminatorio ci saranno il portiere Dragowski, riabilitato dopo l’ottima ultima parte di stagione a Empoli, ma anche il prossimo viola Zurkowski.

Nei Mondiali Under 20 – in corso di svolgimento – invece c’è il difensore Ranieri nell’Italia, (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) mentre oggi la Francia di Lafont cerca il pass per la fase a eliminazione diretta.