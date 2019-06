Centro sportivo giovanile, Commisso lo vuole: opzione per Campi valida fino a ottobre

In campo immobiliare, Commisso punta anche alla realizzazione del nuovo centro sportivo giovanile a Campi Bisenzio. In un terreno in via Salvador Allende – scrive La Nazione – vicino a Villa Montalvo e al centro benessere Asmana. Un progetto che vale una cifra non lontana dai 10 milioni di euro e prevede dieci campi d’allenamento compreso il mini stadio della primavera viola e della Fiorentina Women’s con gradinate coperte da 5-600 posti, una palestra, un’area relax e una foresteria da un centinaio di camere per i giovani talenti del vivaio, dagli 8 ai 16 anni. L’opzione già firmata dalla Fiorentina per l’acquisto dei terreni, di proprietà della famiglia Casini, è valida sino a ottobre. Dunque Commisso potrebbe concludere l’affare nel giro di pochi mesi e presto cominciare i lavori. Anche in questo caso è aperto il dialogo con il Comune di Campi Bisenzio per la variante urbanistica.