Bigica: “Vlahovic, che professionista! Sua passione si vede, ha sempre entusiasmo”

Durante la conferenza stampa nel postpartita di Torino-Fiorentina Emiliano Bigica ha speso parole di stima nei confronti del suo attaccante: “Vlahovic? Questo ragazzo si allenava sempre con la prima squadra, ha giocato spezzoni di partita in Serie A, e quando è venuto a giocare in Primavera è sempre venuto con l’entusiasmo di uno che ha soltanto voglia di giocare a calcio. La sua passione si vede. Appena ha saputo che non era stato convocato dall’Under 21 serba un minuto dopo mi ha chiamato e mi ha detto: dobbiamo chiudere una cosa che è già iniziata (il campionato, ndr), arrivo il prima possibile. Quando hai a che fare con un ragazzo così un allenatore non può che essere grato e innamorato di un professionista così. Su quello che si dovrà fare con lui decideranno la proprietà e la direzione sportiva”.