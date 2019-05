Bigica: “La società mi avevo chiesto le final six, obiettivo raggiunto in anticipo”

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica, ha parlato a violachannel.tv alla vigilia della partita contro il Napoli, in programma domani alle 11 presso lo stadio “Ianniello” a Fratta Maggiore:

L’ultima partita è stata difficile, contro una squadra che doveva salvarsi. A noi bastava un benedetto punto per raggiungere le final six. Questa era l’obiettivo che la società mi aveva chiesto e che abbiamo raggiunto con tre giornate d’anticipo. E’ un risultato importante che ha dato seguito alla vittoria della Coppa Italia e alla crescita dei ragazzi. E’ un campionato equilibrato, non a caso ci sono ancora tante posizioni di classifica da definire, sia in alto che in basso. Il campionato sta formando ancora di più i ragazzi per farli andare a giocare con le prime squadre. Quest’anno diversi ragazzi si sono affacciati alla prima squadra che è l’obiettivo del settore giovanile. Qualcuno ha già esordito, quindi è una soddisfazione doppia, per me e per la società.

Il Napoli? E’ stato altalenante nei risultati. E’ reduce da una vittoria e da un pareggio che gli hanno permesso di raggiungere la salvezza. E’ una squadra ben allenata da Baronio e ha buone individualità. E’ fastidiosa incontrarla in trasferta. Dovremo giocare con più motivazioni di loro perché vogliamo migliorare la nostra posizione di classifica per affrontare le final six in modo più tranquillo.