Bigica: “Annata bellissima, finalmente abbiamo vinto quello che meritavamo”

Di seguito le parole pronunciate ieri sera da Emiliano Bigica ai microfoni di Tvr 7Gold: “Federico Guidi ha fatto molto bene e ha facilitato il mio lavoro, fare meglio di lui era molto difficile. L’annata è stata bellissima, ricevere questo premio (miglior allenatore di categoria, nda) due volte in due anni è una bella soddisfazione e punto a vincere anche il terzo. Abbiamo vinto finalmente quello che ci meritavamo, ora potrebbe esserci la ciliegina sulla torta… Non è facile vincere la Coppa Italia, ma soprattutto permettere a tanti giovani stranieri di potersi esprimere, la prima volta che si affacciano al calcio italiano, in maniera ottima. Faccio i complimenti a tutto il mio staff e a chi, lavorando duramente tutti i giorni per questa società, ha contribuito a questo successo. I tanti pareggi? I momenti peggiori sono stati dopo la gara con il Genoa e dopo il primo tempo a Napoli quando mi sono arrabbiato molto, ma c’era stato un dispendio di energie nervose enorme in seguito alla finale di Coppa Italia“.