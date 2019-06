Di seguito le parole di Emiliano Bigica dopo il pareggio della sua Primavera contro il Torino, risultato che è valso l’eliminazione dalla fase finale del campionato: “Io alla Fiorentina sto benissimo, è una società che mi ha dato tanto e alla quale abbiamo tanto con i ragazzi, quindi bisognerà trovarsi nei prossimi giorni per parlare del mio futuro. Come sono messo con l’inglese? Non benissimo, ma con i miei giocatori che lo parlano so farmi capire. Ai nuovi proprietari dò il benvenuto, avremo modo di conoscerci a breve; rivolgo un sentito ringraziamento alla famiglia Della Valle e ai loro collaboratori per quello che hanno fatto in questi diciassette anni di presidenza. Non ci hanno fatto mai mancare niente”.