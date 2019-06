ACF, Primavera viola affronterà il Torino il 6 giugno

Ultimi giorni di preparazione per la Fiorentina Primavera verso le finali nazionali del campionato tircolore. Dopo aver vinto la Coppa Italia nella doppia finale contro il Torino, sulla strada dei viola ci sarà ancora l’incrocio con i granata.

La partita si giocherà il prossimo 6 di giugno allo stadio Ricci di Sassuolo con calcio d’inizio alle 18,30. In questi giorni la squadra allenata da Bigica si sta allenando all’interno del centro sportivo viola per preparare al meglio la sfida contro il Toro che vale l’ingresso in semifinale dove la vincente troverà l’Atalanta