28°Abano Football Trophy – Esordio in chiaro scuro per gli U14 della Fiorentina

Una sconfitta di misura contro gli austriaci del Red Bull Salisburgo e una convincente vittoria contro i pari età dell’Atalanta: è questo il bottino di giornata dei giovanissimi under 14 della Fiorentina al 28° Abano Football Trophy.

I giovani viola di Mister Valentino Vaselli hanno perso per 2 a 1 all’esordio contro Red Bull Salisburgo (rete di Saltalamacchia), ma si sono rifatti nel pomeriggio contro l’Atalanta vincendo 3 a 1 con una prestazione maiuscola, impreziosita da una bellissima rete di Ofoma, un tiro da fuori area sotto l’incocio dei pali di Fragnelli e un colpo di testa imparabile di Tavanti, su calcio d’angolo.

Domani, venerdì 17 maggio, i viola giocheranno l’ultima partita del girone D contro il Chelsea. Sarà un match decisivo: tutte le squadre del girone, infatti, sono a 3 punti nella classifica provvisoria. Dopo aver vinto l’edizione 2017 e il secondo posto del 2018, i giovani di mister Vaselli (nella foto di YAK Agency) faranno di tutto per accedere ai quarti di finale, in programma sabato. Sempre sabato sono in programma le semifinali. Domenica 19 maggio le finali.