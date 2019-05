28° Abano Football Trophy – La Fiorentina vola ai quarti

I giovanissimi under 14 della Fiorentina volano ai quarti di finale del 28° Abano Football Trophy, dopo aver vinto il girone D grazie alla vittoria ieri sera contro il Chelsea (4 a 2), che segue alla vittoria di giovedi contro l’Atalanta (3 a 1) e alla sconfitta di misura contro gli del Red Bull Salisburgo (1-2).

Questa mattina si giocheranno un posto in semifinale contro il Flamengo, secondo nel girone D dietro l’Inter.

Nella partita contro i Blues, i viola di Mister Valentino Vaselli si sono imposti grazie ad uno strepitoso secondo tempo, dopo che la prima frazione di gioco si era chiusa in parità 2 a 2. 4 a 2 il risultato finale, con reti di Ofoma Chidiche, William Padillà, Matteo Picchianti e Simone Graziani.

Dopo le grandi prove delle passate edizioni, i giovani di mister Vaselli faranno di tutto per accedere alle semifinali di sabato pomeriggio. Domenica 19 maggio le finali. (foto di Yak Agency)