Qui Italia, amichevole contro il Bologna Primavera: il punto su Chiesa e Biraghi

Prove di formazione per il commissario tecnico Roberto Mancini in vista della sfida di sabato prossimo in casa della Grecia, valida per le qualificazioni ai prossimi europei. Oggi il gruppo azzurro si è cimentato in un’amichevole contro la formazione Primavera del Bologna: i due violazzurri Cristiano Biraghi e Federico Chiesa titolari, hanno quindi buone chance di partire dall’inizio anche tra quattro giorni. QUESTE LE PAROLE DI CHIESA IN SALA STAMPA